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عاجل.. الجبلاية تحيل أزمة كهربا إلى فيفا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:10 ص
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كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
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تنوي اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة إحالة ملف أزمة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي الجديد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الفصل في أزمة أحقيته بارتداء قميص القلعة الحمراء.

 

ويطالب نادي الزمالك بحقه في أزمة كهربا وعدم قيده في القلعة الحمراء وهو ما دفع مجلس الجبلاية لعدم الحديث عن الموقف النهائي وانتظار فصل الفيفا فيها بشكل نهائي.

 

وترغب اللجنة الخماسية في استخراج بطاقة مؤقتة لمحمود كهربا باسم الأهلي لحين الفصل النهائي في الأزمة بشكل نهائي.

 

وأعلن الأهلي الحصول على توقيع محمود كهربا لمدة 4 مواسم ونصف الموسم قادمًا من ديبورتيفو أفيس البرتغالي بعد هروبه من الزمالك إلى البرتغال لعدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

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