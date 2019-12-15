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"السيسي" يصل مقر انعقاد منتدى شباب العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:10 ص
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السيسي
السيسي
هدى عبدالرازق
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، ليشهد جلسة حول التحديات الراهنة للأمن والسلم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.

هذا وقد انطلق مؤتمر شباب العالم في نسخته الثالثة من مدينة شرم الشيخ، وتحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة ما بين 14 حتى 17 ديسمبر، ويشارك في املنتدى أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة.

وسيعقد على مدار أيام المنتدى بشرم الشيخ عدة جلسات، سيناقش خلالها قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والتغيرات البيئية، وتمكين المرأة، والاتحاد من أجل المتوسط.
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