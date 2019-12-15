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نجاة طائرة أسترالية من كارثة محققة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:07 ص
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طائرة تابعة لشركة كانتاس
طائرة تابعة لشركة كانتاس
وكالات
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اضطرت طائرة تابعة لشركة "كوانتاس"، للعودة للمكان الذي أقلعت منه، وإخلاء الركاب من خلال مخارج الطوارئ في مطار سيدني في أستراليا،.

 

وأصدرت الشركة، اليوم الأحد، بيانًا قالت فيه إن الطائرة التي كانت متجهة إلى بيرث عادت إلى سيدني بعد فترة وجيزة من إقلاعها، بسبب مشكلة هيدروليكية.

 

وأضاف البيان: "فور عودتها اتخذ قائد الطائرة قراراً بإخلائها كإجراء وقائي وتم فتح 3 مخارج الطوارئ".

 

وبحسب قناة العربية، أكدت شركة "كوانتاس"، أن مهندسين يقومون بفحص الطائرة وهي من طراز "إيرباص 330-200" ويمكنها حمل ما يصل إلى 271 راكباً.

 

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه.بي.سي"، إن دخانا بدأ يملأ قمرة القيادة لدى هبوط الطائرة على المدرج.

 

ونقلت الهيئة عن الراكب ديلون باركر قوله: "كنا على المدرج في انتظار أن يتم سحب الطائرة وبدأنا نشم رائحة حريق".

 

وصرحت متحدثة باسم "كوانتاس" للصحافيين في مطار سيدني بأنها فهمت بأنه كان يوجد ضباب بقمرة القيادة.

 

وأضافت في مؤتمر صحافي تلفزيوني: "أعتقد ربما تكون شبكة تبريد الهواء ضخت بعضا من السائل الهيدروليكي ولم أسمع أي إشارة لوجود دخان.

 

وقالت: "ربما كان يبدو مثل الدخان ولكنه كان ضبابا من النظام الهيدروليكي".

 

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