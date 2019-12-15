اليوم أخر موعد لتلقي تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين



أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن اليوم الأحد 15 ديسمبر هو أخر يوم لتلقي التظلمات الخاصة بالمستبعدين من البطاقات التموينية وتواصل مكاتب التموين في مختلف المحافظات تلقي التظلمات.



وتتابع اللجنة الجهات المعنية الخاصة بفحص التظلمات وإعادة إدارج من يثبت أحقيته للدعم خلال أسبوعين.



وأكدت الوزارة متابعة الشركات المعنية بإصدار البطاقات بتسجيل بيانات من احقيته للدعم من التموين علي النظام الإلكتروني لإعادة صرف السلع له



من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في نفس السياق بأنهم مستمرين باستخراج البطاقات التموينية الجديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولي بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدي "تكافل وكرامة" والمعاش الاجتماعي، وضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج.



يأتي ذلك في إطار التوسع في منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، وبدون أي رسوم في استخراج الكارت الذكي بالنسبة للبطاقات الجديدة للفئات المستحقة.



