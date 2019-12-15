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رئيس هواوي يكشف عن الموعد الرسمي لإصدار نظام تشغيل "هارموني - HarmonyOS"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
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هارموني - HarmonyOS
هارموني - HarmonyOS
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أعلن "وانغ تشن لو" رئيس شركة هواوي الصينية، في مؤتمر للمطورين إن نظام التشغيل "هارموني - HarmonyOS" سيطلق على الهواتف الذكية للشركة العام المقبل.

وأكد "وانغ"، أن نظام التشغيل "هارموني - HarmonyOS" لن يحل محل الأندرويد، حيث إن أندرويد لا يزال هو أفضل نظام تشغيل لهواوي.

وأوضح رئيس شركة هواوي أن نظام تشغيل "هارموني - HarmonyOS" سيصبح مفتوح المصدر بحلول أغسطس من العام المقبل، وسيتم تسويقه دوليا، وليس فقط في الصين.

وصرح جوي تان، نائب الرئيس الأول للعلاقات العامة بشركة هواوي، في مقابلة سابقة، أن رمز نظام تشغيل "هارموني - HarmonyOS" يحتوي على عدد أقل من سطور الكود ومستوى أعلى من الأمان.

وقالت شركة "Counterpoint Research" المتخصصة في أبحاث السوق، أن نظام تشغيل "هارموني - HarmonyOS" ستتجاوز نظام Linux بحلول نهاية عام 2020 وستصبح خامس أكثر أنظمة التشغيل شعبية.

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الكلمات المفتاحية

هواوي هواتف هواوي هواتف ذكية هارموني الأندرويد أنظمة التشغيل harmonyOS

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