سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15-12-2019.. عيار 21 يستقر بعد ارتفاعات أمس

سعر الذهب اليوم في مصر





شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار في اسواق الصاغة بمصر الاحد 15-12-2019، ويواصل سعر الذهب استقراره في اسواق الضاغة خلال الفترة الحالية الا انه شهد ارتفاعا بقيمة جنيهين خلال تعاملات امس تزامنا مع ارتفاع اسعار الذهب على المستوى العالمني وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سعر الذهب اليوم الاحد 15 ديسمبر 2019

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 664 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 569 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 758 .

سعر الجنيه الذهب نحو 5304 جنيه.





اسعار الذهب العالمية اليوم الاحد





زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.55 بالمئة إلى 1477.45 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول أول أمس الجمعه، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2 في المئة وهو أفضل اسبوع من المكاسب في حوالي ثلاثة أشهر.





هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1472.30 دولاراً للأوقية، انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1468.53 دولار للأوقية .



وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1481.20 دولار للأوقية، وتلقى الذهب دعما أيضا من هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.



