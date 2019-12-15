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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15-12-2019.. عيار 21 يستقر بعد ارتفاعات أمس
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:50 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار في اسواق الصاغة بمصر الاحد 15-12-2019، ويواصل سعر الذهب استقراره في اسواق الضاغة خلال الفترة الحالية الا انه شهد ارتفاعا بقيمة جنيهين خلال تعاملات امس تزامنا مع ارتفاع اسعار الذهب على المستوى العالمني وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:
سعر الذهب اليوم الاحد 15 ديسمبر 2019
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 664 جنيه.
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 569 جنيه.
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 758 .
سعر الجنيه الذهب نحو 5304 جنيه.
اسعار الذهب العالمية اليوم الاحد
زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.55 بالمئة إلى 1477.45 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول أول أمس الجمعه، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2 في المئة وهو أفضل اسبوع من المكاسب في حوالي ثلاثة أشهر.
هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1472.30 دولاراً للأوقية، انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1468.53 دولار للأوقية .
وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1481.20 دولار للأوقية، وتلقى الذهب دعما أيضا من هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر في اسواق الصاغة بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
754 إلى 757
عيار 22
691 إلى 692
عيار 21
660 إلى 662
عيار 18
566 إلى 567
عيار 14
440 إلى 441
عيار 12
377 إلى 378
الاونصة
23.458 إلى 23.529
الجنيه الذهب
5,280 إلى 5,296
الكيلو
754.286 إلى 756.571
اسعار المعادن النفيسة
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاديوم 0.90 بالمئة إلى 1922.19 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1979.95 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.78 بالمئة إلى 927.07 دولار للأوقية لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 3.6 في المئة.
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