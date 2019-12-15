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«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر الاهلي KORA ONLINE

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:02 ص
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بوابة الفجر
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بث حي اليوم مباراة الاهلي وحرس الحدود عبر الفجر والفجر الرياضي بدون توقف اليوم الاحد الموافق 15-12-2019 مشاهدة مباراة الاهلي اليوم الاحد بث مباشر الاهلي وحرس الحدود في الدوري العام، يلتقى اليوم الاحد فى السابعة والنصف النادى الاهلى مع نظيره حرس الحدود فى مواجهة صعبة على استاد القاهرة ،ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوردي الممتاز.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم| ويواجه الاهلى حرس الحدود بمعنويات عالية عقب فوزه في المباراة السابقة أمام وادي دجلة بثلاثية نظيفة لرمضان صبحي ووليد أزارو وأحمد الشيخ.

مواجهة الاهلي اليوم الاحد مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود يغيب الليلة عن الأهلي علي معلول وحسام عاشور وياسر إبراهيم ومحمود متولي لعدم الجاهزية، ويسعى الفريق الاحمر تحقيق الفوز في مواجهة حرس الحدود من أجل اعتلاء صدارة تريب الدورى .

مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود من المنتظر ان تنقل مباراة الأهلي وحرس الحدود في السابعة والنصف من مساء غد الأحد على قناتي اون سبورت وأون سبورتس .

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بينما يسعى نادى فريق حرس الحدود تحقيق نتيجة إيجابية والعودة للإسكندرية ولو بنقطة التعادل بعدما تعادل الفريق في أخر مبارياته على ملعبه أمام إف سي مصر .

الان مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود الدوري المصري يمتلك حرس الحدود على جهاز فنى عالى بقيادة طارق ، وايضا على مجموعة حيدة من اللاعبين أمثال عمرو الحلواني وأحمد شرويدة.

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