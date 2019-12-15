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إصابة 5 إثر حادث تصادم سيارة بشجرة بالإسماعيلية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
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موقع الحادث
موقع الحادث
الفجر | محافظات
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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر حادث تصادم السيارة التي كانوا يستقلونها بشجرة علي طريق الإسماعيلية ـ بورسعيد بمنطقة الكيلو 7 دائرة قسم ثان.

وتلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد طاهر سليم مأمور قسم شرطة ثان يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة رقم" 6328 ى. ه. ر" بشجرة علي طريق الإسماعيلية ـ بورسعيد بمنطقة الكيلو 7 دائرة القسم، مما أسفر عن إصابة المدعو" محمد جمال السيد 47 عامًا، وزوجته غادة محمد خالد 43 عامًا، ونجليهم جمال 18 عامًا، وسارة 15 عامًا، ومحمود 13 عامًا.

وتم نقل جميع المصابين الي مستشفي طوارئ أبوخليفة لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.
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