Advertisements
Advertisements
Advertisements

المتظاهرون العراقيون يغلقون طرقا رئيسية في 3 محافظات

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:55 ص
Advertisements
المتظاهرون العراقيون
المتظاهرون العراقيون
وكالات
Advertisements

ذكرت مصادر رسمية عراقية، اليوم الأحد، أن عدد من المتظاهرين، أغلقوا عدة طرق رئيسة في 3 محافظات، جنوبي العراق.

 

وقطع المتظاهرون، طريق خور الزبير غربي البصرة، الذي يؤدي الى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر والمرفأ النفطي ومعمل الأسمدة، مشيرا إلى أن "المحتجين منعوا جميع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم".

 

كما أغلقوا في محافظة ذي قار،  تقاطع البهو وجسر الحضارات والنصر وشارع النهر وسط مدينة الناصرية مع استمرار إغلاق جسر الزيتون.

 

وأغلق عدد من الطلبة في وقت سابق الباب الرئيسي لجامعة المثنى، استجابة لدعوات الإضراب العام.

 

وتظاهر العشرات من المواطنين أمام حقل مجنون النفطي شمال البصرة. كما انضمت مدينة العمارة في محافظة ميسان إلى الاحتجاجات الرافضة.

 

وفي محافظة ذي قار، توافد المحتجون إلى ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مع قطع لجسر الزيتون، اعتراضاً على ترشيح السوداني.

 

إلى ذلك شهدت محافظة الديوانية توافد المتظاهرين إلى ساحة الساعة التي تقع أمام مبنى الحكومة المحلية، حيث شارك عدد من شيوخ العشائر في الاحتجاجات ضد الفساد.

 

يشار إلى أن نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد الغزي، كان أكد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، مساء الجمعة، أن قيام رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء هو السيناريو الذي ستمضي به البلاد في حال انقضاء المدة الدستورية السبت من دون تكليف رئيس الجمهورية لمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

المتظاهرون العراقيون العراق اغلاق طرق رئيسية

أخبار تهمك

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار غزيرة على هذه الأماكن.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

طارق يحيى يستبعد نجم الأهلي السابق من مواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 6 ساعات

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

سقوط 4 قتلى في احتجاجات جنوبي العراق

المحتجون العراقيون ينفذون اعتصاما مفتوحا في ساحة الحبوبي وسط الناصرية

متظاهرون عراقيون يغلقون مدخل مصفاة النفط بالناصرية

مقتل 4 محتجين في العاصمة العراقية بغداد

تهديدات بإغلاق محطات الوقود في العراق

منظمة العفو الدولية تصف التطورات في البصرة العراقية بـ"الصادمة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

04:39 ص

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status