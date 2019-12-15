المتظاهرون العراقيون يغلقون طرقا رئيسية في 3 محافظات

ذكرت مصادر رسمية عراقية، اليوم الأحد، أن عدد من المتظاهرين، أغلقوا عدة طرق رئيسة في 3 محافظات، جنوبي العراق.

وقطع المتظاهرون، طريق خور الزبير غربي البصرة، الذي يؤدي الى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر والمرفأ النفطي ومعمل الأسمدة، مشيرا إلى أن "المحتجين منعوا جميع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم".

كما أغلقوا في محافظة ذي قار، تقاطع البهو وجسر الحضارات والنصر وشارع النهر وسط مدينة الناصرية مع استمرار إغلاق جسر الزيتون.

وأغلق عدد من الطلبة في وقت سابق الباب الرئيسي لجامعة المثنى، استجابة لدعوات الإضراب العام.

وتظاهر العشرات من المواطنين أمام حقل مجنون النفطي شمال البصرة. كما انضمت مدينة العمارة في محافظة ميسان إلى الاحتجاجات الرافضة.

وفي محافظة ذي قار، توافد المحتجون إلى ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مع قطع لجسر الزيتون، اعتراضاً على ترشيح السوداني.

إلى ذلك شهدت محافظة الديوانية توافد المتظاهرين إلى ساحة الساعة التي تقع أمام مبنى الحكومة المحلية، حيث شارك عدد من شيوخ العشائر في الاحتجاجات ضد الفساد.

يشار إلى أن نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد الغزي، كان أكد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، مساء الجمعة، أن قيام رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء هو السيناريو الذي ستمضي به البلاد في حال انقضاء المدة الدستورية السبت من دون تكليف رئيس الجمهورية لمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.