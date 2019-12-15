الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أنه منذ الصباح وهناك تساقط للأمطار المتوسطة على القاهرة، ومحافظات شمال الصعيد، منوها بأنه متوقع أن تشتد غزارة الأمطار الأيام المقبلة على السواحل الشمالية خلال الساعات المقبلة.





وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستعود لمعدلاتها اعتبارًا من الغد، مع هدوء في نشاط الرياح، كما ستقل فرص سقوط الأمطار على القاهرة.



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانا أوضحت فيه حالة عدم الاستقرار التي ستشهدها البلاد اليوم ما بين انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط رياح، وسقوط أمطار.