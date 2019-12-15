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أحمد حلمي للجمهور: "إنتوا عاوزين تعرفوا اسمي ليه؟"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:45 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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نشر الفنان أحمد حلمي فيديو يظهر كلمته خلال افتتاح "منتدى شباب العالم" في شرم الشيخ، السبت، حيث داعب الحاضرين بطريقته المعهودة، وسط تصفيق شديد من الحاضرين. الفنان المحبوب نشر الفيديو على صفحته في "فيسبوك"، وقد أعاد الآلاف من متابعيه نشر الفيديو.

افتتاح النسخة الثالثة من "منتدى شباب العالم" كان بحضور الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وقرينته وعدد كبير من الوزراء والدبلوماسيين.

حلمي نشر الفيديو على صفحته، مرفقاً إياه بالتعليق: "مش مهم اسمك مش مهم لونك أو مين أو جيت منين".

وتحدث حلمي عن قيم الإنسانية والتعايش السلمي بين الأجناس والأديان، فبدأ كلمته بمداعبة الجمهور قائلاً: "أحب أعرفكم بنفسي.. أنا اسمي إييه.. هو أنا ما نسيتش اسمي ولا حاجة، أنا فاكره كويس.. بس مش مهم أقوله.. بس ممكن أقول جنسيتي.. أنا جنسيتي.. أنا برده ما نسيتش جنسيتي.. بالعكس أنا حافظها صم وحافظها أكثر من اسمي كمان وبأفتخر بيها في كل مكان في العالم.. بس حقيقي حسيت إنه مش حيفرق أوي إني أقول اسمي أو جنسيتي في معنى الكلام اللي أنا عاوز أقوله"، وسط تصفيق شديد من الجمهور.

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