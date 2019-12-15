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صحف إسبانيا تثور ضد تقنية الـVAR لعدم احتساب ركلة جزاء بيكيه

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:20 ص
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بيكيه
بيكيه
علي نبوي
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انتفضت الصحف الإسبانية القريبة من نادي برشلونة ضد تقنية الـVAR، وذلك بعدما رفضت احتساب ركلة جزاء لجيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة في مباراة الأمس أمام ريال سوسيداد.

وتعادل برشلونة مساء أمس السبت أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سقط جيرارد بيكيه مدافع برشلونة داخل منطقة جزاء سوسيداد بعد جذب من مدافع أصحاب الأرض لكن حكم المباراة لم يحتسبها كما لم تؤكد تقنية الـVAR صحة الواقعة.

وعنونت صحيفة "السبورت" في غلافها للعدد الصادر اليوم الأحد فضيحة "الـVAR" حيث وصفت الواقعة التي حدثت بالأمس بالفضحية.

أما صحيفة "الموندو ديبورتيفو" فوصفت ما حدثت بالأمس بسرقية الكلاسيكو وعنونت "سرقة "الكلاسيكو".

وبات برشلونة مهددًا بفقدان صدارة الليجا التي يحتلها موقتًا في حال فوز ريال مدريد مساء اليوم على ضيفه فالنسيا في المباراة التي ستقام على ملعب "الميستايا" معقل الخفافيش.
صحف إسبانيا تثور ضد تقنية الـVAR لعدم احتساب ركلة جزاء بيكيه
صحف إسبانيا تثور ضد تقنية الـVAR لعدم احتساب ركلة جزاء بيكيه
صحف إسبانيا تثور ضد تقنية الـVAR لعدم احتساب ركلة جزاء بيكيه
صحف إسبانيا تثور ضد تقنية الـVAR لعدم احتساب ركلة جزاء بيكيه
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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني اخبار الرياضة

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