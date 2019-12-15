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تمريرة تنهي أزمة محمد صلاح وساديو ماني

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:46 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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أشاد محمد صلاح نجم ليفربول بزميله السنغالي ساديو ماني بعد التفاهم الكبير الذي أظهره النجمين خلال لقاء واتفورد في الدوري الإنجليزي.

         
ومرر ساديو ماني كرة الهدف الأول للنجم محمد صلاح الذي سجل هدفين وقاد فريقه للفوز والابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي.

 
وقال محمد صلاح بعد لقاء ليفربول وواتفورد: "كانت تمريرة رائعة من ماني في الهدف الأول ولقد أصبحت لدينا الخبرة بإنهاء المباريات".

وأضاف صلاح: "أحيانا تشعر جماهيرنا بالتوتر عندما نسجل هدفا واحدا فقط، ولكننا دائما نلعب بثقة نحو تحقيق الفوز نهاية المباراة".

وتساوى صلاح مع ماني بعدد الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل كل منهما 9 أهداف، بعد 17 جولة من منافسات الدوري.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول ساديو ماني الدوري الانجليزي

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