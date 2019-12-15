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عاصفة جوية قوية تتسبب في سقوط قتلى جنوب غربي فرنسا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:35 ص
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عاصفة قوية
عاصفة قوية
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أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، مقتل شخصين وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المنازل، جراء عاصفة جوية قوية ضربت جنوب البلاد.

ولقى سائق سيارة يبلغ من العمر 70 عاما، مصرعه على طريق في إقليم الباسك عندما اصطدمت سيارته بشجرة سقطت على الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت فرق الإطفاء، أن مياه الفيضانات جرفت رجلا آخر يبلغ 76 عاما عندما خرج من منزله في إقليم لوت اي غارون، وتمكن رجال الإنقاذ من العثور على جثته في وقت لاحق على بعد نحو كيلومتر من منزله، وأُصيب 5 أشخاص آخرين نتيجة سقوط أشجار على سياراتهم، بينهم اثنان في حالة خطرة.

وقلت شركة كهرباء فرنسا، إن التيار لا يزال مقطوعا عن 40 ألف منزل، موضحة أن غالبية هذه المنازل تقع في جنوب غرب فرنسا.

وانقطع التيار الكهربائي عن 40 ألف منزل في هذه المناطق، ليل الخميس/الجمعة، مع بلوغ الأحوال الجوية السيئة ذروتها.

وعمدت السلطات في "إجراء احترازي" إلى إجلاء نحو 600 شخص من 8 بلديات تقع على مقربة من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية حدوث فيضانات.

ووضعت 23 منطقة تقع في جنوب غرب فرنسا وجبال الألب وشمال البلاد والبيرينيه المطلة على المحيط الأطلسي في حالة تأهب خشية تعرضها لرياح عاتية وفيضانات، في حين ضربت رياح تجاوزت سرعتها 200 كلم في الساعة جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط.

ودعت السلطات منظمي فعاليات رياضية في عدد من هذه المناطق إلى تأجيلها.

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الكلمات المفتاحية

فرنسا عاصفة قوية سقوط قتلى

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