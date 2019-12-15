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تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد فالنسيا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:06 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
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يخوض ريال مدريد اختبارًا صعبًا في العاشرة من مساء اليوم الأحد وذلك عندما يحل ضيفًا على فالنسيا في قمة مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

ويتطلع ريال مدريد لمواصلة سلسلة انتصاراته في الليجا وتحقيق الفوز في مباراة الليلة لاقتناص الصدارة بعد تعادل برشلونة بالأمس أمام ريال سوسيداد بهدفين لكل فريق.

واستقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به الفريق الملكي مباراة الليلة، والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :- 

تشكيل ريال مدريد ضد فالنسيا

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفخال - فاران - راموس - ناتشو

خط الوسط: كاسيميرو - فالفيردي - كروس

خط الهجوم: إيسكو - رودريجو - كريم بنزيما

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