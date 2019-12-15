تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد فالنسيا

يخوض ريال مدريد اختبارًا صعبًا في العاشرة من مساء اليوم الأحد

وذلك عندما يحل ضيفًا على فالنسيا في قمة مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا".