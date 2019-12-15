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بفيديو "الفتوى حياة".. الإفتاء تحتفل باليوم العالمي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:31 ص
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الإفتاء
الإفتاء
هدى عبدالرازق
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نشرت دار الإفتاء، عبر صفحتها على "فيسبوك"، مقطع فيديو احتفالا بيوم الإفتاء العالمي والموافق 15 ديسمبر، بعنوان "الفتوى حياة".

وتحتفل دار الإفتاء، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم باليوم العالمي للإفتاء بمشاركة لفيف من علماء العالم الإسلامي، وذلك في الـ 15 ديسمبر من كل عام تحت شعار الفتوى حياة، والذي يلخص مسيرة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، ودورها في تجديد الخطاب الديني.

وتسعى المؤسسات الدينية إلى تخليص الفتوى من مما لحق بها من توظيف سياسي خبيث لدى بعض الجماعات المنحرفة التي جعلت الفتوى وسيلة للفوضى، ويعد شعار الفتوى حياة تعبيرا عن المنهج الوسطي الذي تتميز به دار الإفتاء، ويعزز قيم الاعتدال والوسطية، فالفتوى الصحيحة تحفظ الحياة.
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