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نجم فرنسا يرفض برشلونة طمعا في ريال مدريد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:35 ص
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كانتي
كانتي
الفجر الرياضي
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يرغب نجولو كانتي نجم منتخب فرنسا وتشيلسي الإنجليزي في الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الكروي الجاري من أجل خوض مغامرة جديدة.


كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، نقلًا عن شبكة " eldesmarque" الإسبانية أن كانتي يرغب في الرحيل عن تشيلسي لكنه لا يفضل الانتقال إلى برشلونة الإسباني المهتم بضمه.


وأوضحت أن نجولو كانتي يفضل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي أو ريال مدريد لخوض مغامرة جديدة في دوري أبطال أوروبا


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الكلمات المفتاحية

نجولو كانتي نادي برشلونة برشلونة اخبار الرياضة

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