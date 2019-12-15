الطالع الفلكى الأحد 15/12/2019..مَذَاقْ الكِلاسِيكْ!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الإكليل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





اليوم 6 كهيك قبطى ، 15 كانُون أوّل رُومى، 18 رَبيعٍ الثّانى ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الحجات المُودِرْن دى عشان أحسّ بالعصر اللى أنا عايش فيه، أما الحجات البلدى دى هيّا اللى باشعر معاها بالرّاحة لأنى باحسّ إنها أرَيِّبَة من طبيعتى.(محمُود ياسين من فيلم وسقطت فى بحر العسل-1977)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة تنتقل لبُرج الجدى - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من بُرج القوس لبُرج الجدى فى الثانية و 30 دقيقة عصراً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج الدّلو فى الواحدة فجر يوم 9 يناير ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى العقرب (تنتقل للقوس فى 16 ديسمبر)

(عطارد) ----- فى العقرب (ينتقل للقوس 25 ديسمبر)

(الزّهرة) ----- فى الجدى (تنتقل للدّلو فى 20 يناير 2020)

(القمر) ------ فى السّرطان (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى الميزان (ينتقل للميزان فى 25 ديسمبر))

(زُحل) ------ فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)





الزّهرة فى برج الحرص والحذرالجدى يعد الإناث تحديداً بالمزيد من النصاحة والحرص فى تصرفاتهن إتقاءً لشر سقطة للجدى من قمة الجبل مع أقل زلّة قدم فينكسر قرناه دون أدنى فرصة لإستعادة مركزه المفقود من جديد كنموذج ماجدة الخطيب بفيلم توحيدة أو ميرفت أمين بفيلمىْ نغم فى حياتى/الأنثى والذئاب ، خسارة مالية مُعتبرة كنموذج كريمة مختار بفيلم الليلة الموعودة أو سهير رمزى بفيلم مع حبى وأشواقى، فاتن حمامة كضحيّة لزوج عاجز بفيلم الزوجة العذراء، فالمتعة الحميمة للزهرة مُقيّدة بقوانين المُجتمع/ زحل حاكم برج الجدى والتى تكفل الحماية لحقوق وكرامة الزهرة/المرأة ، من وجهة نظر إيجابية فحلول الزهرة فى الجدى يعد المُشتغلين بالمهن الفنيّة بفرص الصّعود لقمّة جبل النجاح مع العمل الشاق بمردود مُجزٍ،متعتك/الزهرة من خلال إقتناء الأغراض القديمة الأنتيكة أو الكلاسيكية ذات الطرازالقديم/زحل يحكم الجدى وهذا ينعكس عليك نفسياً باستعادتك لقِيَم قديمة مُرتبطة بتلك الحقبة الزمنية ما يرفع من فرصة إستعادة الناس لأسلوب قديم فى التحاور لكنه أكثر رُقيّاً من الأساليب الحديثة ، تذكر أن السيارات الحديثة مع سرعتها لكن هيكلها من الفايبرالخفيف الهشّ بينما السيارات الكلاسيكية القديمة رغم بطئها لكن هيكلها من الصلب مايجعلها أكثر حماية للركاب ، نُوسْتَالْجْيَا مُصطلح أجنبى يعنى الحنين للماضى فى الفن والملابس والمأكولات والسيارات وتسريحة الشعر والتعامل بين الناس ، مشاهدة الأفلام القديمة والطرب للأغانى القديمة رغم بطئها/زحل ، كلها أنشطة ترتفع بحلول الزهرة فى الجدى ، بمشيئة الله تَعَالى.





*كُونِيسْوِيليَا ، إحتفاليّة بالشِّتَاء....

إحتفالين ضخميْن فى الحضارة الرّومانية بالحصاد ، الأول فى21 أغسطس بالحصاد والثانى فى 15 ديسمبر إحتفال بمخزون الحبوب المُخزّن تحت الأرض فى الأقبية أثناء الشتاء فرحاً بوجود مانأكله وعليه فمكان الإحتفال يكون تحت الأرض،هذا لايمنع من التسابق بالعربات التى تجرّها الخيول بين أفراد الشعب، بما أن مارس/ المريخ يمثل الحامى والمدافع عن ثروة البلاد فهذا الإحتفال يشمل الإحتفاء أيضاَ بالمريخ كونه قام بحماية مخزون الحبوب من السرقة أو الإغارة عليه من الغرباء.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عليك بالحذر فى تعاملاتك الماليّة فقد يتم إستغفالك من أحد أنصاف المتعلمين ، فكر مرتيْن قبل أن تفتح فمك وتغرّد بأسرارك لصديق قد ينقلب لعدوّ.





برج الثور: إسترجاع الخبرات السابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس المستفادة من الماضى مفيد عند وجود مشكلة تُعرَض عليك ، لاتقع فى الخطأ مرتين.





برج الجوزاء: الإلتفات للقمة عيْشك أفضل لك من الإنغماس فى مناقشات قد تعتقد أنها تسلية لكنها تستهلك تركيزك الذهنى وتصنع العداوات،لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج السّرطان: ضع أموالك بين ضلوعك إن أمكنك، ،لاتضع بيضك كله فى سلة واحدة ثم تشتكى الكوابيس.





برج الأسد: التقدّم البطئ لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.





برج العذراء : تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.





برج الميزان: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش قدرتك على التفكير المنطقى.





برج العقرب: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج القوس: إبحث عن مهاراتك وحاول توظيفها فيما تُجيده ولا تحاول تقليد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الجدى: حاول تسوية نزاعاتك القضائيّة إن وُجِدَت بصورة ودّيّة ، شراء غرض للديكور أو تزيين المنزل وراد لكن تفاوض على السعر بشجاعة.





برج الدّلو: أسلوبك المُغلف بالمنطقيّة واللطف يُحرج خصمك ويُجبره على التخلى عن عناده والتفكير بمرونة والحلول الوَسَط، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.

برج الحوت: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.



