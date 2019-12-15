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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش REAL MADRID

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:09 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاحد عبر الفجر والفجر الرياضي اليوم 15-12-2019، يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره فالنسيا اليوم الأحد الموافق 15 / 12 / 2019، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، وستقام المباراة على أرضية ستاد "الميستايا" معقل الخفافيش.

بث مباشر ريال مدريد موقف ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني:
يدخل ريال مدريد المباراة وفي جعبته 34 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويسعي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للانفراد بصدارة الليجا بعد تعثر غريمه التقليدي برشلونة بالتعادل أمام ريال سوسيداد مساء السبت بنتيجة 2-2، وتوقف رصيده عند 35 نقطة علي قمة الترتيب.

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم في الدوري الاسباني بدون تقطيع أما فريق فالنسيا يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإسباني، ويبحث عن تحقيق نتيجة ايجابية في مباراته ضد ريال مدريد اليوم للتقدم لمراكز الصدارة في جدول الترتيب، حيث يفصله 5 نقاط فقط عن إشبيلية صاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

بث حي مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاحد | موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم الأحد:
تقام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني اليوم الأحد على ستاد "ميستايا"، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

بث مباشر مباراة ريال مدريد | القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا ضد ريال مدريد اليوم:
تذاع مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الاسباني علي شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لمباريات الليجا الإسبانية، حيث أعلنت مجموعة القنوات القطرية، اذاعة المباراة عبر قناة bein sports hd 3 بتعليق المعلق المصري (علي محمد علي) كما يمكنكم متابعة المباراة على بعض القنوات المفتوحة وهي:

- Match Football 1
- Setanta Sports Euro Asia
- Digi Sport 2 HD Romania
- beIN Sports HD 11 EN
- beIN Sports HD 1 FR
- Digi Sport 1 HD Slovakia
- SuperSport HD 3 alb



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