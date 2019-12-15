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مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:48 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم الاحد الموافق 15-12-2019، بث مباشر الاهلي وحرس وحدود اليوم الاحد في الدوري الممتاز، يستعد ملعب القاهرة الدولي، لاستضافة مباراة قوية تجمع بين النادي الأهلي ونظيره حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود

بث مباشر الاهلي وحرس الحدود اليوم الاحد، ويحل حرس الحدود بقيادة طارق العشري المدير الفني، ضيفًا ثقيلًا على المارد الأحمر، بحثًا عن تحقيق مفاجأة وإيقاف مسيرة الأهلي المميزة، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي لم يتلق أي هزيمة محلية حتى الآن.

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود | موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري العام

بث حي مباراة الاهلي وحرس الحدود بدون توقف وتُقام مباراة الأهلي وحرس الحدود، اليوم الأحد 15 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود وتذُاع المباراة عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية المختلفة.

شاهد الاهلي اليوم الاحد ويدخل النادي الأهلي، محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات متتالية، بينما يحل حرس الحدود في المركز السابع برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في مواجهتين والتعادل في أربع مواجهات والهزيمة في مباراة وحيدة.

الاهلي وحرس الحدود اليوم الاحد، ويرغب النادي الأهلي، في تحقيق الفوز ومواصلة مسيرته الناجحة تحت القيادة السويسرية منذ توليه المسئولية الفنية في سبتمبر الماضي خلفًا للمُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، حيث لعب مع الفريق 11 مباراة فاز في عشر مواجهات وتلقى هزيمة واحدة أمام النجم الساحلي التونسي، في افتتاح مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

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