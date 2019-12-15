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«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
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بوابة الفجر
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مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر، وسوف يدخل فريق أرسنال مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق أرسنال إلى الخسارة في مباراتين، بينما سقط فريق أرسنال في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.السادسة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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