«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر، وسوف يدخل فريق أرسنال مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق أرسنال إلى الخسارة في مباراتين، بينما سقط فريق أرسنال في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر، وسوف يدخل فريق أرسنال مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق أرسنال إلى الخسارة في مباراتين، بينما سقط فريق أرسنال في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.