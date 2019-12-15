مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأرسنال الأحد 15/12/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يطمح فريق مانشستر سيتي لاستعادة توازنه من جديد في البريميرليج، حينما يحل ضيفاً على فريق أرسنال الذي يمر بنتائج غير مستقرة تماماً في الآونة الأخيرة، وذلك في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأرسنال الأحد 15/12/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يطمح فريق مانشستر سيتي لاستعادة توازنه من جديد في البريميرليج، حينما يحل ضيفاً على فريق أرسنال الذي يمر بنتائج غير مستقرة تماماً في الآونة الأخيرة، وذلك في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال والقنوات الناقلة للمباراة، والتي من المقرر إقامتها على أرضية ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية في مساء يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019.

ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال والقنوات الناقلة للمباراة، والتي من المقرر إقامتها على أرضية ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية في مساء يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019.