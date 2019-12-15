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مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:51 ص
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة الأهلي وحرس الحدود مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق حرس الحدود، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر، وسوف يدخل فريق حرس الحدود مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق حرس الحدود في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق حرس الحدود في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.
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