كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي aHLY TV

بث مباشر مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الأحد عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.





حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد حرس الحدود على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.





كما تُذاع مباراة الأهلي ضد حرس الحدود أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الأحد عبر قناة TIME SPORTS HD المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.