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كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:43 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود الأحد 15/12/2019 في الدوري المصري الممتاز، حيث يأمل فريق الأهلي في مواصلة انتصاراته المتتالية من خلال استضافة فريق حرس الحدود في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة للمباراة، والتي من المقرر إقامتها مساء يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود الأحد في الدوري المصري الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد حرس الحدود بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز في يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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