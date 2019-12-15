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يلا شوت| مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:39 ص
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بوابة الفجر
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يلتقي فريقي الاهلي وحرس الحدود ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري ، علي استاد القاهرة الدولي ، اليوم من المنتظر أن يعود المارد الأحمر للصدارة بعد تفوق المقاولون بالصدارة المؤقتة حتي يخوض فريق الأهلي المؤجلات ، ولم يخسر الأهلي ولا مباراة منذ بداية الدوري هذا العام ، وفي المقابل يدخل الحرس وكل اماله أن يخرج من أمام الشياطين بأفضل نتيجة وأداء ، ليطمح في الفوز أو التعادل ، وخاض حرس الحدود 7 مباريات أما الأهلي 5 فقط..

تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي وحرس الحدود في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 وتايم سبورت ، ويعلق علي اللقاء مؤمن حسن وحاتم بطيشة..

رابط مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود مباشر في لقاء اليوم الأحد 15 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الاهلي وحرس الحدود مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.
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