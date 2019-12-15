يلا شوت| مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري

يلتقي فريقي الاهلي وحرس الحدود ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري ، علي استاد القاهرة الدولي ، اليوم من المنتظر أن يعود المارد الأحمر للصدارة بعد تفوق المقاولون بالصدارة المؤقتة حتي يخوض فريق الأهلي المؤجلات ، ولم يخسر الأهلي ولا مباراة منذ بداية الدوري هذا العام ، وفي المقابل يدخل الحرس وكل اماله أن يخرج من أمام الشياطين بأفضل نتيجة وأداء ، ليطمح في الفوز أو التعادل ، وخاض حرس الحدود 7 مباريات أما الأهلي 5 فقط..