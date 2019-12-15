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«يلا شوت» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال جودة متعددة اليوم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:28 ص
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بوابة الفجر
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مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر، وسوف يدخل فريق فالنسيا مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ريال مدريد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق فالنسيا في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق فالنسيا في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا الأحد 15/12/2019 في الدوري الإسباني لكرة القدم

تابع لايف مباراة ريال مدريد وفالنسيا مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق فالنسيا، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ريال مدريد في الفترة الماضية، نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 12 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ريال مدريد خمسة أهداف في مرماه.
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