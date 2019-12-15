«يلا شوت» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال جودة متعددة اليوم

مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر، وسوف يدخل فريق فالنسيا مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ريال مدريد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق فالنسيا في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق فالنسيا في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.