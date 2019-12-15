عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

حذف صالح جمعة لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي جملة "لاعب بالنادي الأهلي" من على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخرج صالح جمعة من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في الفترة الماضية وكان آخرها الاستبعاد من مباراة حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويغازل نادي الزمالك صالح جمعة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل من خلال ضمه مقابل الشرط الجزائي في عقده خاصة أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء كشف لبعض المنتمين للفريق حصوله على توقيت اللاعب ردًا على تعاقد الفريق الأحمر مع محمود كهربا.