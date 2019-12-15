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من أجل العيش فيها.. عرض مغر من مدينة أمريكية للإفراد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:27 ص
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مدينة أمريكية
مدينة أمريكية
وكالات
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أطلقت مدينة أمريكية، اليوم السبت، مشروعًا محليًا، يهدف لجذب السكان من أجل العيش في المدينة وتقديم عرض مغر للإنتقال اليها.

 

وقدمت مدينة توبيكا، عاصمة ولاية كنساس الأمريكية، عرضا من أجل جلب سكان للعيش فيها، حيث بلغ العرض مايقارب الـ15 ألف دولار.

 

وبحسب وكالة سبوتنيك، أطلقت مجموعات التنمية الاقتصادية في المدينة، برنامجا تجريبيا، في يوم الخميس 12 ديسمبر 2019، يعرف باسم Choose Topeka سيلبي تمويل أصحاب العمل المخصص للأفراد الذين ينتقلون إلى توبيكا ويعيشون ويعملون هناك لمدة عام.

 

ومن المقرر أن يدفع البرنامج ما يصل إلى 10 آلاف دولار للأشخاص الذين يستأجرون، و15 ألف دولار لمن يشترون أو يعيدون تأهيل منزل، حسبما ذكرت منظمة Greater Topeka Partnership.

 

وجاء في بيان مجموعات التنمية، بأن التمويل متاح لعدد يتراوح بين 40 إلى 60 مقيما جديدا في المرحلة الأولية من البرنامج، بحسب مانقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

 

وبأن الحوافز المقررة لن تبدأ إلا بعد مرور عام على انتقال الموظف و يمكن استخدامها لجميع أنواع النفقات المتعلقة بالانتقال.

 

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الكلمات المفتاحية

مدينة أمريكية عرض مغري الافراد

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