دريد لحام يغني لشكران مرتجى في عيد ميلادها

نشرت الفنانة شكران مرتجى، مقطع فيديو عبر حسابها بـ "إنستجرام" ظهر خلاله الفنان السوري دريد لحام وابنته وهما يهنئانها، بعيد ميلادها.





وظهر دريد لحام، برفقة ابنته وهما يؤديان سوية أغنية "هابي بيرث داي".





وأرفقت الممثلة السورية المقطع المصور برسالة شكر جاء فيها "نيالي نيالي فيكم كلكم لك بحبكم نجمات ونجوم سوريا والوطن العربي وأنتو اللي عم تشوفوا وتقروا وتبعتوا وكل الصحافه والمواقع الفنية والجمهور الناس اللي انا منكم وبمحبتكم بستمر شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير شكراً عالهدية الرائعة.







