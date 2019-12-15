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مصادر لبنانية تكشف عن اسم رئيس الوزراء القادم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:16 ص
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الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
وكالات
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عادت أسهم رئيس الوزراء اللباني السابق سعد الحريري، في الأيام الأخيرة بقوة لتوليه الحكومة من جديد، بعد سحب ترشيح سمير الخطيب.

 

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، كشفت مصادر لبنانية، معلومات عن للمباحثات الحكومية الحاصلة لتكليف رئيس حكومة جديد.

 

 وقالت المصادر، إن هناك توجه لدى "حزب القوات اللبنانية" لتسمية رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في الاستشارات النيابية المقبلة مع شرط وهو إن لم تكن الحكومة وفق المواصفات فلن تمنحها الثقة".

 

وأضافت: هناك اتجاها لدى "حزب الله" و"حركة أمل"​ لتسمية الحريري، وهو ما لمح إليه أمين عام حزب الله، حسن ​نصرالله،​ بقوله إن هناك خيارين؛ إما تكليف الحريري أو بديل يسميه هو، وبما أنه ليس هناك أي بديل مطروح قبل ساعات من موعد الاستشارات".

وتابعت: "انطلاقا من الواقع والمواقف السياسية للأفرقاء يمكن القول إن الحريري سيكون رئيس الحكومة المكلف".

 

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

 

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