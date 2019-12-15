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مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون الأحد 15/12/2019 في الدوري الإنجليزي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:02 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون الأحد 15/12/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى فريق مانشستر يونايتد لتحقيق فوزه الرابع توالياً في جميع البطولات، عندما يستضيف فريق إيفرتون على أرضية ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر.

ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون والقنوات الناقلة للمباراة، حيث تأتي مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في إطار الجولة السابعة عشر ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأحد، في تمام الساعة:

الخامسة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
السادسة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
الرابعة عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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