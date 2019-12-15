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اليوم.. جامعة القاهرة تنظم حدث خاص يسعد جميع طلابها
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:16 ص
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أية حمروشي
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في محاولة لتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، تنظم جامعة القاهرة اليوم الأحد، معرض ملابس للطلاب بأسعار مخفضة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.
هذا، ويتم تنظيم المعرض، بالتعاون مع روتاري القاهرة، ومن المقرر إقامته الساعة 10 صباحًا، في قاعة المصريين بالمدينة الجامعية للطلاب.
من جانبه، قال الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة في تصريحات له، إن المعرض يُقام سنويًا في إطار حرص الجامعة على دعم التكافل الاجتماعي، ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور.
وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أنه سيتم توفير بعض المقتنيات التى يحتاج إليها الطلاب في الدراسة بأسعار مخفضة.
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