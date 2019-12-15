غداً.. جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة





وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة حققت طفرة كبيرة في حقوق ذوي الإعاقة، وتولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف وتقدم لهم الرعاية والاهتمام باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء وحدة بالجامعة لذوي الإعاقة لسهولة التواصل معهم وحل مشكلاتهم.





تحتفل جامعة القاهرة، غدا الاثنين، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمعرض فني ومشغولات يدوية وابتكارات خاصة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أمام المكتبة المركزية الجديدة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الجامعة أطلقت مبادرة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، تضمنت العديد من الفعاليات منها قيام كلية العلاج الطبيعي بعمل دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، كما تعمل الجامعة على استقبال لجنة من إدارة التجنيد والتعبئة، لتقديم خدماتها وإنهاء المواقف التجنيدية لطلبة الجامعة من ذوي الإعاقة.