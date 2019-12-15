انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار غزيرة على هذه الأماكن.. تعرف عليها

تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويسود طقس بارد على شمال البلاد، حتى أسيوط يكون شديد البرودة على سانت كاترين ومائل للبرودة للطيف على باقي الانحاء نهارا.





وأكدت الأرصاد الجوية عبر صفحتها بأن الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على سانت كاترين ووسط سيناء وجنوب الصحراء الغربية عند الوادي الجديد.





وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا وتصل إلى حد الضباب على محافظة مطروح والإسكندرية وكامل الدلتا والقاهرة الكبرى وومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.





كما تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الضبعة والعلمين والإسكندرية والدلتا والقاهرة الكبرى وومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء.





تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية علي شمال البلاد حتى اسيوط وعلى شمال البحر الاحمر تكون كثيفة أحيانا.





تتهيأ الفرصة لسقوط أمطار غزيرة ورعدية على السلوم وبرانى والنجيلة ومطروح ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد ودمياط والمنوفية والقليوبية والغربية والدقهلية والشرقية والجيزة والإسماعيلية.





تتهيأ الفرصة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية على السويس و٦اكتوبر وواحة سيوه وشركة البترول ومنقار ابو طرطور وغرد الرمك ووسط سيناء والزعفرانة والسخنة والله اعلم.





تتهيأ الفرصة لسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة متفرقة على الواحة البحرية والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط ورأس غارب والغردقة وجنوب سيناء.

درجات الحرارة

القاهرة 16:10

القليوبية 15:10

الجيزة 16:10

٦اكتوبر 15:10

العبور 16:10

السلوم 17:14

مطروح 17:15

العلمين 15:12

الإسكندرية 16:14

البحيرة 16:12

رشيد 15:12