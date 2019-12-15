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ديانا حداد: استعد لإطلاق ألبومي الغنائي الجديد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:32 ص
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بوابة الفجر
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كشفت المطربة اللبنانية ديانا حداد، أنها تستعد لإطلاق ألبومها الغنائي، متضمنًا أغنية باللهجة البدوية.

وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أن الأغنية الخليجية أصبحت "متطورة" جدًا ولها جمهورها في كل الوطن العربي، فهي ناجحة ومتميزة.

وعن مشاركتها بفعاليات موسم الرياض في السعودية، لفتت ديانا إلى أنه كان من أنجح الحفلات التي قدمتها، حيث تواجد جمهور متعدد الجنسيات، إضافة إلى الجمهور السعودي.

وقالت ديانا: "كانت ليلة غنائية رائعة، قدمت خلالها باقة من أجمل أغنياتي التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير".

إلى ذلك ختمت ديانا حديثها حين تمنت أن يعم الأمن والأمان كافة أنحاء الوطن العربي مع قدوم العام الجديد، وأن يصل المواطن العربي لمكانته التي يستحقها في العيش الكريم.



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