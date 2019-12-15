Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد هدفين واتفورد.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم ؟

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

قاد الدولي المصري محمد صلاح في فريقه ليفربول لتحقيق فوزا هاما على فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.


أهداف محمد صلاح ضد واتفورد :-

وسجل صلاح هدفين لفريق ليفربول في المباراة ليستمر للمباراة الثالثة على التوالي في التسجيل، وذلك بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة مانشستر سيتي بالبريميرليج والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ارقام محمد صلاح هذا الموسم مع الريدز :-

ونجح محمد صلاح في إحراز 9 اهداف هذا الموسم مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما صنع أربعة أهداف لزملائه في نفس البطولة، وسجل الدولي المصري أربعة أهداف مع الريدز هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا والذي يحمل فريق ليفربول لقبها من الموسم الماضية بعد هزيمة فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.


صلاح يواصل التسجيل للمباراة الثالثة مع ليفربول :-

وكان قد سجل محمد صلاح في مباراة بورنموث الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز هدفا وصنع الآخر للمالي نابي كيتا، واحرز هدفا صعبا للغاية في شباك فريق سالزبورج النمساوي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتأهل الريدز لدور الثمن نهائي من البطولة بعد تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.


ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-
ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقطة عن فريق ليستر سيتي والذي تعادل مع فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور معقل الثعالب (ليستر سيتي).


موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي :-

وستكون قمة هذة الجولة اليوم الأحد بين فريق مانشستر سيتي وفريق أرسنال في المباراة التي ستقام على ملعب الإمارات، بينما يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق إيفرتون على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ضد واتفورد ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي الان الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 3 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 23 ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 18 ساعة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 17 ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

طارق يحيى يستبعد نجم الأهلي السابق من مواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 18 ساعة

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 19 ساعة

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على أرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ووست هام اليوم

صاروخية صلاح في شباك تشيلسي تقود الريدز لخطف صدارة البريميرليج من مان سيتي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في نيوكاسل يونايتد.. والمباريات المتبقية وترتيب جدول الدوري

5 أرقام مضيئة في خسارة ليفربول للقب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على آرسنال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

04:39 ص

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status