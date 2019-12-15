بعد هدفين واتفورد.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم ؟





صلاح يواصل التسجيل للمباراة الثالثة مع ليفربول :-



وكان قد سجل محمد صلاح في مباراة بورنموث الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز هدفا وصنع الآخر للمالي نابي كيتا، واحرز هدفا صعبا للغاية في شباك فريق سالزبورج النمساوي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتأهل الريدز لدور الثمن نهائي من البطولة بعد تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.





ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقطة عن فريق ليستر سيتي والذي تعادل مع فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور معقل الثعالب (ليستر سيتي).