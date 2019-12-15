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بعد هدفين واتفورد.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم ؟
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:29 ص
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أحمد عصام
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قاد الدولي المصري محمد صلاح في فريقه ليفربول لتحقيق فوزا هاما على فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.
أهداف محمد صلاح ضد واتفورد :-
وسجل صلاح هدفين لفريق ليفربول في المباراة ليستمر للمباراة الثالثة على التوالي في التسجيل، وذلك بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة مانشستر سيتي بالبريميرليج والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
ارقام محمد صلاح هذا الموسم مع الريدز :-
ونجح محمد صلاح في إحراز 9 اهداف هذا الموسم مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما صنع أربعة أهداف لزملائه في نفس البطولة، وسجل الدولي المصري أربعة أهداف مع الريدز هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا والذي يحمل فريق ليفربول لقبها من الموسم الماضية بعد هزيمة فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.
صلاح يواصل التسجيل للمباراة الثالثة مع ليفربول :-
وكان قد سجل محمد صلاح في مباراة بورنموث الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز هدفا وصنع الآخر للمالي نابي كيتا، واحرز هدفا صعبا للغاية في شباك فريق سالزبورج النمساوي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتأهل الريدز لدور الثمن نهائي من البطولة بعد تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-
ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقطة عن فريق ليستر سيتي والذي تعادل مع فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور معقل الثعالب (ليستر سيتي).
موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي :-
وستكون قمة هذة الجولة اليوم الأحد بين فريق مانشستر سيتي وفريق أرسنال في المباراة التي ستقام على ملعب الإمارات، بينما يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق إيفرتون على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر.
ونجح محمد صلاح في إحراز 9 اهداف هذا الموسم مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما صنع أربعة أهداف لزملائه في نفس البطولة، وسجل الدولي المصري أربعة أهداف مع الريدز هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا والذي يحمل فريق ليفربول لقبها من الموسم الماضية بعد هزيمة فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.
صلاح يواصل التسجيل للمباراة الثالثة مع ليفربول :-
وكان قد سجل محمد صلاح في مباراة بورنموث الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز هدفا وصنع الآخر للمالي نابي كيتا، واحرز هدفا صعبا للغاية في شباك فريق سالزبورج النمساوي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتأهل الريدز لدور الثمن نهائي من البطولة بعد تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-
ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقطة عن فريق ليستر سيتي والذي تعادل مع فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور معقل الثعالب (ليستر سيتي).
موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي :-
وستكون قمة هذة الجولة اليوم الأحد بين فريق مانشستر سيتي وفريق أرسنال في المباراة التي ستقام على ملعب الإمارات، بينما يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق إيفرتون على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر.
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