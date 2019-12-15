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كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان ضد ساسولو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:14 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يحتفل نادي ميلان الإيطالي العريق بمرور 120 عاماً على تأسيسه، عندما يواجه اليوم الأحد 15 ديسمبر ضيفه ساسولو بملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي.


ويطمح الروسونيري بقيادة مدربه ستيفانو بيولي في مواصلة الإنتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالي أمام ساسولو، بعد أن فاز في آخر مبارتين على التوالي أمام بولونيا وبارما.


ويأمل بيولي في الإبتعاد أكثر عن مناطق الهبوط والزحف نحو المراكز الأوروبية، وسيأتي بذلك بمواصى تحقيق النتائج الإيجابية وتجميع النقاط.


أبرز أخبار ميلان وساسولو قبل مواجهة الجولة السادسة عشرة

يتواصل غياب المدافع البرازيلي ليو دوراتي عن ميلان بعد جراحة وتر أكيليس في نوفمبر الماضي، بينما تبدو صفوف الفريق شبه مكتملة، ويميل ستيفانو بيولي لإختيار العناصر التي شاركت أمام بولونيا.


في المقابل يغيب المدافع فلاد تشرتيس عن فريق ساسولو بعد الجراحة التي أجراها في أكتوبر الماضي، كما يغيب المهاجم الفرنسي جريجوري ديفريل بسبب إصابة في الكاحل، بينما تبقى مشاركة الثنائي أندريا كونسيلي حارس المرى ومارلو سانتوس محل شك.


التشكيل المتوقع لمباراة ميلان ضد ساسولو

وفي ضوء تلك الغيابات، فمن المتوقع أن يبدأ ستيافانو بيولي مدرب ميلان وروبيرتو دي زيربي مدرب ساسولو اللقاء بالأسماء الأتية.

ميلان 4 – 3 – 3

حراسة المرمى: جيانولويجي وناروما

خط الدفاع: أندريا كونتي – أليسيو رومانيولي – ماتيو موساكيو – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – فرانك كيسي – جياكومو بونافينتورا

خط الهجوم: سوزو – هاكان تشانهانوجلو – كريستوف بيونتيك.


ساسولو 4 – 5 – 1

حراسة المرمى: جيانلوكا بيجولو

خط الدفاع: جيريمي توليان – فيليبو رومانيا – مارلون سانتوس – جيوجوس كرياكوبولوس

خط الوسط: فرانشسكو مانيانيلي – مانويل لوكاتيلي – فيليبي ديوريستش – دومنيكو بيراردي – جيريمي بوجا.

خط الهجوم: فرانشيسكو كابوتو.


المواجهات المباشرة

تقابل الفريقان في 13 مباراة سابقة منذ صعود ساسولو عام 2013، حيث يمتلك ميلان 8 إنتصارات مقابل 4 لساسولو ومباراة وحيدة إنتهت بالتعادل.


موعد مباراة ميلان ضد ساسولو والقنوات الناقلة لها

وتبدأ أحداث المباراة اليوم الأحد 15 ديسمبر في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 7 بتعليق أحمد البلوشي، ويديرها الحكم جيانلوكا مانيانيلو.
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