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أهالي عزبة دانيال في الفيوم يضبطون شخص أثناء خطف طفل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
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ضبط شخص أثناء خطف طفل
ضبط شخص أثناء خطف طفل
ريهام على
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تمكن أهالي عزبة دانيال التابعة للوحدة المحلية بالغرق بمركز اطسا، بمحافظة الفيوم، من ضبط شخص مجهول أثناء تورطه بخطف طفل، وقاموا بضربه بالأيدي، وإبلاغ مركز شرطة اطسا بعد تسليمه لنقطة شرطة الغرق، وجار تحرير المحضر اللازم.

وأكد الدكتور أحمد عزيز أحد أبناء قرية الغرق بأن الأهالي بعزبة دانيال نجحوا في الإمساك بشخص أربعيني مجهول الهوية، أثناء قيامه باستدراج طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، ومحاولة اختطافه لخارج العزبة والهروب به، أثناء لهوه بالقرب من منزله.

وأضاف "عزيز" أن أهالي المنطقة قاموا بسحله وضربه بالأيادي حتى أصيب بكدمات وسحجات بوجهه ونزيف دم بأنفه، واعترف لهم أنه متخصص في اختطاف الأطفال، وقاموا بتسليمه لنقطة شرطة الغرق، وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أهالي عزبة دانيال في الفيوم يضبطون شخص أثناء خطف طفل
أهالي عزبة دانيال في الفيوم يضبطون شخص أثناء خطف طفل
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