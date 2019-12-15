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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:59 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
محمد جمال
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يستضيف ملعب الميستايا مباراة قوية اليوم ومنتظرة عندما يجل فريق ريال مدريد ضيف ثقيل على صاحب الأرض والجمهور فريق فالنسيا ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسبانى، فى لقاء سيقوده الحكم جوزيه سانشيز.


ويسعي ريال مدريد للفوز من أجل صدارة الدوري الإسباني وإستغلال تعثر نظيره برشلونة بعد تعادله امس أمام ريال سوسيداد بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة ال 17 من الليجا الإسبانية وقبل أيام قليلة من مباراة الكلاسيكو.


موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني

يستضيف ملعب ميستايا معقل فالنسيا فريق ريال مدريد اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني

يسعي ريال مدريد للفوز على نظيره فالنسيا لتصدر جدول الدوري الإسبانى قبل لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة يوم الأربعاء المقبل، ويستضيف ملعب ميستايا مباراة الريال وفالنسيا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.


التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو، راموس، فاران، كارفخال

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كروس، إيسكو

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، بنزيما


ويحتل ريال مدريد المركز الثانى برصيد 34 نقطة بينما فالنسيا فى المركز الثامن برصيد 26 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد الدوري الاسباني

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