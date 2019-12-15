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"خاينة".. زوج المطربة بوسي السابق يكشف بالأدلة مفاجآت صادمة بشأن طلاقهما

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:53 ص
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بوابة الفجر
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هاجم فطين سعيد طليق المطربة بوسي، زوجته السابقة، مضيفًا: "مطلعاني خاين لأ أنا مش خاين اللي عندها هيا بتطلعه فيا".
 
وأضاف في تصريحات لبرنامج "آراب وود": الدليل على كده إنها حاولت تتخلص مني وحطيت لي ذخيرة وسلاح ومخدرات تحت السرير". 

وتابع: "من أول ما حمدي بدر، دخل حياتنا المشاكل زادت"، مضيفًا: "كان يصادف يقول له إنت فين، دي بوسي في الجيم مع نجل منتج شهير".
 
وأكد أن الأمور خرجت عن نطاقها لدرجة أنه ذهب لنجل هذا المنتج في مكتب والده وحدثت هناك مشكلات، فيما أكدا له إنه يفهم الموضوع خطأ ولا صحة إطلاقا لما يعتقده. 


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منوعات مطربة مزيكا فطين سعد طلاق بوسي الفجر الفني

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