عاجل.. إجراء مصري أصاب أردوغان بالجنون (فيديو)



وقال "عبد الفتاح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن الإجراء التي قامت به مصر هو تعيين الحدود البحرية، حيث انتهى العملية إلى تحديد 14 ميلا مربع لتركيا، لم يوجد فيها نفط أو غاز، في الوقت الذي استطاعت فيه قبرص واليونان ومصر باكتشاف حقول غاز.



وأشار الباحث إلى أن "أردوغان" أصيب بالجنون لعدم اكتشاف تركيا في المياه الاقليمية التركية في البحر المتوسط، في ظل أن تركيا لا تنتج أي مواد بترولية، وتستورد سنويًا بـ50 مليار دولار مواد بترولية، وهو ما يمثل عبء كبير على الميزانية التركية.



وأكد "عبد الفتاح" أن الرئيس التركي يتحايل على القانون الدولي من خلال عقد اتفاقيات دولية مشبوه في قانونيتها، مرة مع قبرص التركية التي لا يعترف بها أحد في العالم سوى تركيا، ومرة أخرى مع حكومة فايز السراج.





كشف الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث في الشأن التركي، عن إجراء قامت به مصر، وأدى لإصابة ن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصيب بحالة من الهلع والجنون.