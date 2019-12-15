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سر بكاء السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم (فيديو)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:38 ص
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السيسي
السيسي
جرجس ميلاد
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غالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي، دموعه خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، التى بدأت تنهمر تأثرًا بظهور محارب السرطان الطفل زين يوسف.

وبعد انتهاء الطفل من حديثه أمام الحضور خلال في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، أوقفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "زين.. ممكن أصافحك".

وتوجه الرئيس السيسي لمصافحة الطفل زين وسط تصفيق الحضور.

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.
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منتدي العالم مدينة شرم زين يوسف الطفل زين يوسف السيسي يبكي السيسي

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