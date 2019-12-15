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الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على هذه المناطق

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:36 ص
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أمطار
أمطار
جرجس ميلاد
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استمرت هيئة الأرصاد الجوية، في تحذيراتها للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية خلال تلك الفترة، حيث أكدت استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والقاهرة، والوجه البحري، وتمتد حتى شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال بيانًا، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأحد 15 ديسمبر 2019، بعض المدن ستشهد تساقطا للأمطار، بعضها تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، وتصل إلى حد السيول على سيناء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد، من نشاط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية، مشيرة إلى أن الطقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للدافء جنوبًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا.
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة امطار غزيرة الطقس الارصاد

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