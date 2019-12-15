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كيم كارداشيان تعترف بخضوعها لخمس عمليات تجميل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:21 ص
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بوابة الفجر
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اعترفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بخضوعها لخمس عمليات تجميل، بعد إنجاب أطفالها.

كشفت كارداشيان، البالغة من العمر 29 عاما، أنها خضعت لخمس عمليات تجميل خلال عام ونصف العام، وذلك من أجل "إصلاح الأضرار" الناجمة عن الحمل، بحسب تعبيرها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وعانت كيم كارداشيان من عدد من المضاعفات أثناء حملها في ابنتها الكبرى، نورث، التي تبلغ حاليا 6 أعوام، وبعد ذلك تمكنت من إنجاب ابنها الثاني، ساينت (4 أعوام).

وبعد المخاطر المريعة أثناء ولادته، رفض الأطباء حملها مرة أخرى، وعند ذلك، تحولت كارداشيان إلى أم بديلة لولادة طفليها الثالث والرابع، وهما شيكاغو، وسالم.

وفي مقطع مصور جديد عن حملتها الجديدة لخط الأزياء الداخلية "SKIMS"، تطرقت كيم كارداشيان للحديث عن الأمر قائلة: "عندما كنت حاملا بابنتي نورث، كانت لدي حالة تسمى "تسمم الحمل"، وكانت الطريقة الوحيدة للتخلص من ذلك هي ولادة الطفل.



وبعد المخاطر المريعة أثناء ولادته، رفض الأطباء حملها مرة أخرى، وعند ذلك، تحولت كارداشيان إلى أم بديلة لولادة طفليها الثالث والرابع، وهما شيكاغو، وسالم.

وفي مقطع مصور جديد عن حملتها الجديدة لخط الأزياء الداخلية "SKIMS"، تطرقت كيم كارداشيان للحديث عن الأمر قائلة: "عندما كنت حاملا بابنتي نورث، كانت لدي حالة تسمى "تسمم الحمل"، وكانت الطريقة الوحيدة للتخلص من ذلك هي ولادة الطفل.
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