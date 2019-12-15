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أمطار وأتربة وسيول.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد 2019/12/15

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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يسود طقس اليوم الأحد، سحب منخفضة ومتوسطة، تمتد حتى شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية في بعض الأحيان على السواحل الشمالية لتصل إلى حد السيول.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها بشأن طقس اليوم الأحد، 2019/12/15 أنه "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والقاهرة والوجه البحري تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية؛ تصل إلى حد السيول على سيناء".

وتابعت: "كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد؛ تكون مثيرة للرمال والأتربة؛ كما تنشط علي البحر المتوسط؛ وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية، والطقس معتدل شمالاً حتي شمال الصعيد مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً".

وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، ويصل ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح جنوبية غربية، أما البحر الأحمر فإن حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:

القاهرة العظمى 19 والصغرى 12.

شبين الكوم العظمى 19 والصغرى 11.

طنطا العظمى 18 والصغرى 11.

دمنهور العظمى 18 والصغرى 12.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12.

بلطيم العظمى 20 والصغرى 11.

مطروح العظمى 18 والصغرى 10.

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 12.

دمياط العظمى 19 والصغرى 13.

الزقازيق العظمى 19 والصغرى 11.

الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 09.

السويس العظمى 19 والصغرى 12.

العريش العظمى 20 والصغرى 10.

شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 15.

الغردقة العظمى 23 والصغرى 13.

مرسى علم العظمى 25 والصغرى 12.

الفيوم العظمى 20 والصغرى 10.

بني سويف العظمى 20 والصغرى 10.

المنيا العظمى 20 والصغرى 09.

أسيوط العظمى 21 والصغرى 08.

سوهاج العظمى 21 والصغرى 09.

قنا العظمى 22 والصغرى 11.

الأقصر العظمى 22 والصغرى 10.

أسوان العظمى 22 والصغرى 11.
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