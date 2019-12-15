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موعد مباراة السد القطري والترجي التونسي بكأس العالم للأندية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:43 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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تلقى السد القطري بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني، هزيمة أمام مونتيري المكسيكي، بثلاثية مقابل هدفين، في ربع نهائي كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة للمرة الثانية على التوالي.


وجاءت هزيمة السد، لتطيح به خارج المنافسة وسط أرضه وجماهيره، رغم الأداء القوي الذي ظهر به خلال اللقاء، حيث بات ينتظر خوض مباراة على تحديد المركزين الخامس والسادس.


وافتتح السد القطري، مبارياته في مونديال الأندية بالفوز على هينجين بطل أوقيانوسيا بثلاثية مقابل هدف، قبل أن ينهزم أمام بطل المكسيك، في الدور الربع النهائي.


ويصطدم السد القطري بنظيره الترجي التونسي، للمنافسة وتحديد أصحاب المراكز الخامس والسادس، حيث خسر الأخير مباراته أمام الهلال السعودي، بهدف دون رد بدور الربع النهائي.


موعد مباراة السد القطري والترجي التونسي بكأس العالم للأندية

ويلتقي السد القطري الترجي التونسي، مساء الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف مساءً مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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