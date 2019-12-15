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تشكيل مان يونايتد وإيفرتون المتوقع وموعد المباراة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:53 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب اولد ترافورد مباراة قوية اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 تجمع بين مان يونايتد صاحب الأرض والجمهور ونظيره إيفرتون ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم مايكل اوليفير، فى لقاء يسعي فيه الفريقين لتجسين موقعهم بجدول الدوري الإنجليزي.


موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

يحل فريق إيفرتون ضيف ثقيل على نظيره مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري الإنجليزي فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

يلتقي فريقي مان يونايتد وإيفرتون بالدوري الإنجليزي اليوم فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.


التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام إيفرتون.

حراسة المرمى : دى خيا

خط الدفاع : وان بيساكا، لينديلوف، ماجواير، شاو

خط الوسط : ماكتومناي، فريد، جيمس، لينجارد

خط الهجوم : ماركوس راشفورد، مارسيال


التشكيل المتوقع لفريق إيفرتون امام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى : بيكفورد

خط الدفاع : هولجيت، مينا، كين

خط الوسط : سيديبي، ديفيس، سيجردسون، لوكاس دين

خط الهجوم : إيوبي، لورين، ريتشارليسون


ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 24 نقطة بينما إيفرتون فى المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.
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