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نجوم الفن والإعلام فى حفل الكريسماس بالمركز الكاثوليكي (صور)
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:14 ص
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عبدالحافظ حمدي
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احتفل الأب بطرس دنيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية داخل كتيسه المركز الكاثوليكي وذلك في الاحتفال السنوي الذى يقدم فيه الأب بطرس دنيال مع كورال من أطفال وشباب من المركز الكاثوليكى مجموعة من الترانيم بحضور الأسر وعائلات.
وحضر الحفل هذا العام مجموعة من الفنانيين منهم نيللى وإلهام شاهين ومي عمر ولقاء الخميسي ونهال عنبر وهشام سليم وميرنا وليد وسماح أنور والإعلامى طارق علام ومصمم الأزياء هاني البحيري.
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