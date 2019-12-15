نجوم الفن والإعلام فى حفل الكريسماس بالمركز الكاثوليكي (صور)



احتفل الأب بطرس دنيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية داخل كتيسه المركز الكاثوليكي وذلك في الاحتفال السنوي الذى يقدم فيه الأب بطرس دنيال مع كورال من أطفال وشباب من المركز الكاثوليكى مجموعة من الترانيم بحضور الأسر وعائلات.