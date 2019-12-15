أستاذ علوم: اختراع روبوتات حشرية أخطر من القنبلة النووية (فيديو)



وأوضح "عبد العزيز" خلال استضافته ببرنامج "دائرة الحدث" على قناة "الحدث اليوم"، أن تطوير الروبوت واستخدامه في الحروب، وصل إلى درجة مفزعة، مشيرا إلى أن تصنيع الروبوت الحشري يعتبر أخطر من القنبلة النووية.



وتابع أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، أن الروبوت الحشري، يستخدم في التجسس والاستطلاع في الحروب، مؤكدا أنه لم يتم استخدامه في عمليات الاغتيال حتى الآن.





وأشار إلى أن اتحاد العلم مع السياسية، أدى إلى إنتاج القنبلة النووية، التى لم يتوقع أحد مدى قوتها آنذاك، مشيرا إلى أن الاتجاه الآن هو تصنيع أسراب من الروبوتات الحشرية، حتى يتم استخدمها في الحروب الذكية.



قال الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، إن الدول الكبرى، أجبرت معظم الأبحاث العلمية للاتجاه إلى تصنيع وتطوير السلاح، حتى تتمكن من خداع العدو.